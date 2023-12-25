Протестующие в Сербии начали блокаду движения в Белграде

Группа студентов и других граждан Сербии, участвующих в акциях протеста против результатов парламентских выборов в стране, объявили сегодня шестичасовую блокаду движения в двух местах Белграда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.rs.

Поскольку срок, который протестующие назначили для согласования проверки списка избирателей, истек, они заблокировали вход в здание министерства государственной администрации и местного самоуправления, откуда отправятся блокировать две локации, информирует PTC.

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Они объявили, что разделятся на две колонны и будут блокировать движение в двух местах Белграда, которые не разглашаются, как заявляли ранее, из соображений безопасности.

Глава управления полиции Ивица Ивкович заявил, что он "не будет терпеть" блокирование государственных учреждений и мостов.

Ранее сербская полиция заявила, что после протестов оппозиции в Белграде, которые завершились столкновениями, было задержано 38 демонстрантов.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.