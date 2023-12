Голова МО Британії про "Новочеркаськ": Хто казав про глухий кут в Україні, помиляються

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ураження російського десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії спростовує твердження про нібито "глухий кут" у війні в Україні.

Про це Шаппс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами британського міністра, знищення корабля Чорноморського флоту "демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються!"

"Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії", – додав він.

"Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", – підсумував Шаппс.

