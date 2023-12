Глава МО Британии о "Новочеркасске": Кто говорил о тупике в Украине, ошибаются

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поражение российского десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии опровергает утверждение о якобы "тупике" в войне в Украине.

Об этом Шаппс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам британского министра, уничтожение корабля Черноморского флота "демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!"

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России", – добавил он.

"Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", – подытожил Шаппс.

This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!



They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.



Russia's dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx