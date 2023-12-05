У Польщі готують кримінальні справи проти членів уряду, який відходить. Пояснюємо, за що

Майбутня польська влада готується до виконання своїх обіцянок перед виборцями. І однією з ключових обіцянок є притягнення до відповідальності попередників.

Нова парламентська більшість внесла до Сейму три проєкти постанов щодо створення парламентських слідчих комісій. Одну з них, як заявив маршалок (спікер) Сейму Шимон Головня, може бути розпочато вже цього року.

Про те, що це може означати, кому і за що у польському політикумі загрожує кримінальна відповідальність читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.

Нова влада не забарилася з тим, щоб поквитатися з попередниками з "Права і справедливості" (ПіС). Адже ще до формування свого уряду Дональд Туск оголосив про створення трьох слідчих комісій.

Слідчі комісії будуть створені відповідно до закону від 1999 року, який надає депутатам прокурорські повноваження.

Як повідомляється, серед найсерйозніших кандидатів в члени комісій – Міхал Щерба та Даріуш Йонський, які мають великий досвід роботи слідчими.

Міхал Щерба вже анонсував подальший перебіг подій. Так, за його словами, представники колишньої влади рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

А, на запитання, чи буде лідер ПіС Ярослав Качинський виступати свідком перед слідчими комітетами, "без п’яти хвилин" прем’єр-міністр Дональд Туск багатообіцяюче відповів, що "свідок – це досить м’який термін".

Першою має розпочати роботу комісія з так званих конвертних виборів.

Йдеться про спробу провести президентські вибори 2020 року, в розпал пандемії COVID-19, поштою. Для правлячої партії було вкрай принципово не відкладати проведення цих виборів, адже рейтинги чинного президента Анджея Дуди падали, а разом із тим – падала ймовірність його переобрання.

"Жодному прем’єр-міністру ще не спадало на думку, щоб вибори організовувала не Державна виборча комісія, а "Польська пошта", – поділився деталями депутат Даріуш Йонський.

За його словами, як конституціоналісти, так і Вища контрольна палата Польщі, яка звернулася у цій справі до прокуратури, зокрема щодо дій прем’єр-міністра Матеуша Моравецького та міністрів уряду ПіС, вважають, що було порушено конституцію.

Тож комісія має перевірити законність, правильність і цілеспрямованість дій, здійснених з підготовки та проведення виборів президента Польщі 2020 року у формі поштового голосування.

Далі до кінця року мають початися парламентські розслідування щодо зловживань системою Pegasus та так званого візового скандалу.

Так, комісія у справі Pegasus має встановити факт прослуховування опозиції і, за необхідності, визначити тих, хто надавав подібні вказівки польським спецслужбам.

Під підозрою щодо системи Pegasus є в першу чергу колишній міністр юстиції і генеральний прокурор Збігнев Зьобро, а також колишній голова ЦАБ Ернест Бейда.

Своєю чергою комісія з візового скандалу має розслідувати правомірність дій органів державної влади щодо виявлених фактів масових порушень щодо видачі польських віз громадянам країн Азії та Африки.

Як повідомляється, в цьому кейсі не буде надто гучних імен. ​​В основному фігуруватимуть ті, хто має відношення до дипломатії: ексміністр закордонних справ Збігнев Рау та його заступник Пьотр Вавжик.

Анонсовані слідчі процедури можуть докорінно змінити політичний ландшафт країни.

І наслідками цих дій може стати як маргіналізація ПіС, так і різке посилення і так вже чималої напруги всередині країни.

Докладніше у матеріалі – Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.