В Польше готовят уголовные дела против членов правительства, которое уходит. Объясняем, за что

Будущая польская власть готовится к выполнению своих обещаний перед избирателями. И одним из ключевых обещаний является привлечение к ответственности предшественников.

Новое парламентское большинство внесло в Сейм три проекта постановлений о создании парламентских следственных комиссий. Одна из них, как заявил маршалок (спикер) Сейма Шимон Головня, может быть начата уже в этом году.

О том, что это может означать, кому и за что в польском политикуме грозит уголовная ответственность читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.

Новая власть не замедлила с тем, чтобы поквитаться с предшественниками из "Права и справедливости" (ПиС). Ведь еще до формирования своего правительства Дональд Туск объявил о создании трех следственных комиссий.

Следственные комиссии будут созданы в соответствии с законом от 1999 года, который предоставляет депутатам прокурорские полномочия.

Как сообщается, среди самых серьезных кандидатов в члены комиссий – Михал Щерба и Дариуш Йонский, которые имеют большой опыт работы следователями.

Михал Щерба уже анонсировал дальнейший ход событий. Так, по его словам, представители бывшей власти рано или поздно будут привлечены к ответственности.

А, на вопрос, будет ли лидер ПиС Ярослав Качиньский выступать свидетелем перед следственными комитетами, "без пяти минут" премьер-министр Дональд Туск многообещающе ответил, что "свидетель – это достаточно мягкий термин".

Первой должна начать работу комиссия по так называемым конвертным выборам.

Речь идет о попытке провести президентские выборы 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, по почте. Для правящей партии было крайне принципиально не откладывать проведение этих выборов, ведь рейтинги действующего президента Анджея Дуды падали, а вместе с тем – падала вероятность его переизбрания.

"Ни одному премьер-министру еще не приходило в голову, чтобы выборы организовывала не Государственная избирательная комиссия, а "Польская почта", – поделился деталями депутат Дариуш Йонский.

По его словам, как конституционалисты, так и Высшая контрольная палата Польши, которая обратилась по этому делу в прокуратуру, в частности относительно действий премьер-министра Матеуша Моравецкого и министров правительства ПиС, считают, что была нарушена конституция.

Поэтому комиссия должна проверить законность, правильность и целенаправленность действий, осуществленных по подготовке и проведению выборов президента Польши 2020 года в форме почтового голосования.

Далее до конца года должны начаться парламентские расследования относительно злоупотреблений системой Pegasus и так называемого визового скандала.

Так, комиссия по делу Pegasus должна установить факт прослушивания оппозиции и, при необходимости, определить тех, кто предоставлял подобные указания польским спецслужбам.

Под подозрением относительно системы Pegasus является в первую очередь бывший министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зебро, а также бывший глава ЦАБ Эрнест Бейда.

В свою очередь комиссия по визовому скандалу должна расследовать правомерность действий органов государственной власти в отношении выявленных фактов массовых нарушений по выдаче польских виз гражданам стран Азии и Африки.

Как сообщается, в этом кейсе не будет слишком громких имен. В основном будут фигурировать те, кто имеет отношение к дипломатии: экс-министр иностранных дел Збигнев Рау и его заместитель Петр Вавжик.

Анонсированные следственные процедуры могут в корне изменить политический ландшафт страны.

И последствиями этих действий может стать как маргинализация ПиС, так и резкое усиление и так уже немалого напряжения внутри страны.

Подробнее в материале – Станислава Желиховского Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.