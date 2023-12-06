В Сенаті США розповіли, про що йшлося на закритому брифінгу щодо підтримки України

Американські сенатори розповіли про перебіг закритого брифінгу, на якому йшлося про голосування за пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Сенатори зазначають, що зустріч була напруженою і мало чим допомогла у виході з глухого кута.

За даними телеканалу, брифінг перетворився на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців були незадоволені відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розповів, що суперечка спалахнула, коли лідер меншості Мітч Макконнелл попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми виступити з доповіддю про кордон замість того, щоб поставити питання про Україну.

Шумер додав, що один з республіканців "проявив неповагу і почав кричати на одного з генералів, запитуючи його, чому вони не поїхали на кордон".

Джерела CNN повідомили, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон.

Сам Коттон заявив, що учасники брифінгу "відмовилися відповідати на будь-які питання про кризу на кордоні або про те, що ми можемо зробити, щоб вирішити цю кризу".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що в залі вже на початку засідання виникла напруженість, тому що "ніхто не говорив про кордон".

Сенатори-республіканці назвали брифінг марним витрачанням часу, оскільки вони стверджували, що там не обговорювали інформацію, яка не була вже відома або доступна для широкого загалу. Деякі республіканці навіть пішли з брифінгу раніше.

"Це було більш драматично, тому що у вас є ціла політична партія, яка, схоже, готова спустити підтримку України та Ізраїлю в унітаз, тому що вони воліють мати широко відкритий кордон, а не підтримку України та Ізраїлю", – сказав сенатор Кевін Крамер.

Сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні заявив, що його партія хоче допомогти і Україні, і Ізраїлю, але необхідні жорсткіші заходи щодо безпеки кордону.

"Вони не хочуть цього робити. Тому республіканці просто йдуть з брифінгу, тому що люди, які там присутні, не хочуть обговорювати, що потрібно для того, щоб домовитися", – зазначив він.

Сенатор Роджер Маршалл сказав, що його колеги з Республіканської партії хотіли б більше зосередитися на кордоні під час брифінгу і були розчаровані відсутністю розмови на цю тему.

Сенатор-демократ Марк Ворнер підкреслив, що наслідки від припинення допомоги Україні "переслідуватимуть" США протягом десятиліть.

"Розвідка вже кілька місяців говорить про те, що Путін думає, що він може перечекати Захід і перечекати Америку, і чого я не розумію від деяких моїх друзів, то це те, чи готові ми довести, що він правий", – додав він.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Повідомлялося, що демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.