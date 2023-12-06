У Сенаті США представили пакет заходів на $111 млрд з підтримкою України

Демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

У 167-сторінковому законопроєкті йдеться про те, що заходи включають понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як військова підготовка, обмін розвідданими та посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.

Законопроєкт також включає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, яка передбачає $4 млрд на протиракетну оборону, а також $1,2 млрд на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

У документі також йдеться про 43,6 мільярда доларів на заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь та боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів та збільшення їхніх запасів.

Очікується, що законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування в середу, однак на шляху до його ухвалення стоїть непростий шлях, оскільки республіканці наполягають на більш посиленних, ніж той передбачає, заходах щодо захисту кордону.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Минулого тижня, однак, Джонсон заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят.