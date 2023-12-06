Українці влаштували акцію протесту під Сеймом Польщі через блокаду кордону

Українські водії та волонтери у середу зібралися під парламентом Польщі, аби висловити протест проти блокування польськими перевізниками й аграріями кордону з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції розгорнули біля польського парламенту плакати, зокрема "Не блокуйте Україну", "Поляки й українці, ми сваримося, а Росія користається цим", "Досить блокувати – треба разом світ годувати", "Стоп блокаді на кордонах!", "У нас війна! Ми – не конкуренти!", "Разом – сильніші!".

фото: укрінформ

Вони підписали і передали до канцелярії Сейму лист до глави нижньої палати польського парламенту Шимона Головні з проханням якомога швидше вирішити проблему блокади кордону, яка шкодить інтересам не лише України, але й Польщі.

"Ми маємо величезне прохання до польського Сейму, щоби польські законодавці на найближчих комісіях, на найближчих засіданнях першочергово розглянули питання, яке загрожує життю і здоров’ю людей, а саме водіїв. Це в першу чергу.

Крім того, йдеться про протидію російській пропаганді, яка, на нашу думку, українських мігрантів у Польщі, є дуже активною, і вона провокує ці всі протести. Вони мають на що спиратися інформаційно", – заявила співорганізаторка акції, засновниця клубу торгівлі Україна – ЄС Вікторія Тріфан.

За її словами, уряд Польщі повинен посилити протидію російським впливам.

Третім проханням учасників акції є максимальне сприяння розвитку взаємовідносин між Україною і Польщею, особливо в економічній сфері.

Акцію під польським парламентом організували клуб торгівлі Україна–ЄС, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України".

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу Збройним силам України, зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні.