Украинцы устроили акцию протеста под Сеймом Польши из-за блокады границы

Украинские водители и волонтеры в среду собрались под парламентом Польши, чтобы выразить протест против блокирования польскими перевозчиками и аграриями границы с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Укринформ".

Участники акции развернули возле польского парламента плакаты, в частности "Не блокируйте Украину", "Поляки и украинцы, мы ссоримся, а Россия пользуется этим", "Хватит блокировать – надо вместе мир кормить", "Стоп блокаде на границах!", "У нас война! Мы – не конкуренты!", "Вместе – сильнее!", "Вместе – сильнее!".

фото: укрінформ

Они подписали и передали в канцелярию Сейма письмо к главе нижней палаты польского парламента Шимону Головне с просьбой как можно скорее решить проблему блокады границы, которая вредит интересам не только Украины, но и Польши.

"У нас есть огромная просьба к польскому Сейму, чтобы польские законодатели на ближайших комиссиях, на ближайших заседаниях в первую очередь рассмотрели вопрос, который угрожает жизни и здоровью людей, а именно водителей. Это в первую очередь.

Кроме того, речь идет о противодействии российской пропаганде, которая, по нашему мнению, украинских мигрантов в Польше, очень активна, и она провоцирует эти все протесты. Им есть на что опираться информационно", – заявила соорганизатор акции, основательница клуба торговли Украина – ЕС Виктория Трифан.

По ее словам, правительство Польши должно усилить противодействие российским влияниям.

Третьей просьбой участников акции является максимальное содействие развитию взаимоотношений между Украиной и Польшей, особенно в экономической сфере.

Акцию под польским парламентом организовали клуб торговли Украина-ЕС, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, общественная организация "Международные автомобильные перевозчики Украины".

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов из-за протестов польских перевозчиков на границе.