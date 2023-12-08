Финляндия не выдаст российского боевика Украине из-за условий в украинских тюрьмах

Верховный суд Финляндии не дал согласие на экстрадицию в Украину российского боевика Яна Петровского, известного под именем Воислав Торден, и приказал немедленно освободить 36-летнего гражданина России.

Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Верховный суд Финляндии объяснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

Эта статья утверждает, что никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. ЕСПЧ определил как особую проблему переполненность украинских тюрем и различные материальные недостатки учреждений лишения свободы.

По мнению Верховного суда Финляндии, Петровский рискует быть подвергнутым обращению, противоречащему человеческому достоинству, в случае его экстрадиции в Украину.

В конце октября, напоминает издание, Верховный суд Швеции также принял аналогичное решение по делу об экстрадиции лица на основании условий заключения в Украине.

"Согласно сообщениям, условия содержания в украинских тюрьмах во время войны еще больше ухудшились и могут представлять угрозу жизни и здоровью. Также поступают сообщения о пытках и насилии, в том числе в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией", – пишет финская газета.

Верховный суд постановил, что больше нет оснований для содержания Петровского под стражей для обеспечения его возможной экстрадиции. Суд приказал немедленно освободить его, если нет других оснований для его содержания.

Об аресте Петровского в Финляндии в этом году финские СМИ сообщили 25 августа. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского.

Сам Петровский после ареста просил экстрадировать его в Россию.

Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени, а также учебе своей жены в этой стране. Он прибыл в Финляндию на автомобиле через пункт пропуска Ваалимаа 19 июля этого года в сопровождении жены и троих детей, а задержали его 20 июля по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он с семьей направлялся в Ниццу, чтобы навестить родственников.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.