"У РФ лайно попереду, в минулому і під ногами": Лінкявічюс про новорічну обіцянку Путіна

Колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував новорічну промову російського президента Владіміра Путіна, де він майже не говорив про агресію проти України, але пообіцяв "ніколи не відступати".

Про це Лінкявічюс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба", – вважає ексголова литовського МЗС.

Putin declared on the occasion of the New Year that #Russia will not retreat anywhere. And really – shit ahead, shit in the past and standing on shit, so no need to move.