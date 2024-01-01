"У РФ лайно попереду, в минулому і під ногами": Лінкявічюс про новорічну обіцянку Путіна

Колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував новорічну промову російського президента Владіміра Путіна, де він майже не говорив про агресію проти України, але пообіцяв "ніколи не відступати".

Про це Лінкявічюс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба", – вважає ексголова литовського МЗС.

Putin declared on the occasion of the New Year that #Russia will not retreat anywhere. And really – shit ahead, shit in the past and standing on shit, so no need to move. December 31, 2023

Зазначимо, що у своїй чотирихвилинній новорічній промові Путін жодного разу не згадав Україну чи агресію проти неї.

Єдина побіжна згадка про війну пролунала в пасажі, який і привернув увагу Лінкявичюса: "Ми не раз довели, що вміємо вирішувати найскладніші завдання і ніколи не відступимо, бо немає такої сили, яка здатна нас роз'єднати, змусити забути пам'ять і віру батьків, зупинити наш розвиток".

Чинний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс напередодні поділився відчуттям, що Захід – на межі повторення історичних помилок у питанні підтримки України в протистоянні російській агресії, та закликав не чекати "ефекту Перл-Харбора".

Також читайте інтерв'ю Лінаса Лінкявічюса для "Європейської правди".