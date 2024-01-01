"У РФ дерьмо впереди, в прошлом и под ногами": Линкявичюс о новогоднем обещании Путина

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал новогоднюю речь российского президента Владимира Путина, где он почти не говорил об агрессии против Украины, но пообещал "никогда не отступать".

Об этом Линкявичюс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. И действительно – дерьмо впереди, дерьмо в прошлом и под ногами, поэтому двигаться никуда не надо", – считает экс-глава литовского МИД.

Putin declared on the occasion of the New Year that #Russia will not retreat anywhere. And really – shit ahead, shit in the past and standing on shit, so no need to move. December 31, 2023

Отметим, что в своей четырехминутной новогодней речи Путин ни разу не упомянул Украину или агрессию против нее.

Единственное беглое упоминание о войне прозвучало в пассаже, который и привлек внимание Линкявичюса: "Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие".

Действующий министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис накануне поделился ощущением, что Запад – на грани повторения исторических ошибок в вопросе поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, и призвал не ждать "эффекта Перл-Харбора".

Также читайте интервью Линаса Линкявичюса для "Европейской правды".