"У РФ дерьмо впереди, в прошлом и под ногами": Линкявичюс о новогоднем обещании Путина

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал новогоднюю речь российского президента Владимира Путина, где он почти не говорил об агрессии против Украины, но пообещал "никогда не отступать".

Об этом Линкявичюс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. И действительно – дерьмо впереди, дерьмо в прошлом и под ногами, поэтому двигаться никуда не надо", – считает экс-глава литовского МИД.

Putin declared on the occasion of the New Year that #Russia will not retreat anywhere. And really – shit ahead, shit in the past and standing on shit, so no need to move.