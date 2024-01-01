Італія перейняла головування в групі послів G7 в Україні
Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн "Групи семи" в Києві, які допомагають у втіленні реформ.
Про це посли повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".
Посольство Італії зазначило, що "з гордістю переймає головування" в Групі послів G7 з підтримки України на 2024 рік.
"Щира подяка посольству Японії в Україні за відмінне головування у цій Групі у 2023. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", – додали дипломати.
.@italyinukr🇮🇹 proudly assumes #G7 Ambassadors' Ukraine Support Group presidency for 2024. Many thanks to @JPEmbUA🇯🇵 for their outstanding 2023 chairmanship. We remain committed to close cooperation with 🇺🇦 in fostering reforms & addressing Russia's aggression. pic.twitter.com/kwyHeZwIQh— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 1, 2024
Головування переходить відповідно до того, яка країна очолює "Групу семи".
Як повідомлялось, Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.