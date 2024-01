Италия переняла председательство в группе послов G7 в Украине

Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо с 1 января возглавил группу послов стран "Группы семи" в Киеве, которые помогают в воплощении реформ.

Об этом послы сообщили в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Посольство Италии отметило, что "с гордостью принимает председательство" в Группе послов G7 по поддержке Украины на 2024 год.

"Искренняя благодарность посольству Японии в Украине за отличное председательство в этой Группе в 2023 году. Мы остаемся преданными тесному сотрудничеству с Украиной в сфере проведения реформ и противодействия российской агрессии", – добавили дипломаты.

.@italyinukr🇮🇹 proudly assumes #G7 Ambassadors' Ukraine Support Group presidency for 2024. Many thanks to @JPEmbUA🇯🇵 for their outstanding 2023 chairmanship. We remain committed to close cooperation with 🇺🇦 in fostering reforms & addressing Russia's aggression. pic.twitter.com/kwyHeZwIQh