Рейтинг партії Шольца припинив падіння

Новий рік почався з невеликого зростання рейтингу соціал-демократів німецького канцлера Олафа Шольца.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Insa, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За перший тиждень року опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) дещо втратив у підтримці. ХДС та його сестринська партія ХСС цього тижня набрали 31 відсоток, що на один відсотковий пункт менше, ніж попереднього тижня.

СДПН Шольца, з іншого боку, набрала один пункт і досягла 16% цього тижня. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" зберегла свій високий показник у 23% з попереднього тижня. Зелені залишаються стабільними на рівні 12 відсотків, Вільна демократична партія – п'ять відсотків, а Ліві – чотири відсотки.

В опитуванні з 2 по 5 січня 2024 року взяли участь 1 204 особи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 4 січня, відвідав регіони у федеральній землі Саксонія-Ангальт, які постраждали від повеней.

У місті Зангерхаузен Шольца зустріла група з близько 10 осіб, які вигукували "злочинець" і "повертайся назад".

Раніше повідомлялося, що незначна більшість членів Вільних демократів Німеччини проголосували на необов'язковому членському опитуванні за те, щоб залишитися в розколотій трипартійній урядовій коаліції канцлера Олафа Шольца.