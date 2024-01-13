Президент Германии раскритиковал правительство за плохую коммуникацию с населением

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что ненадлежащая коммуникация решений федерального правительства привела к падению рейтингов коалиционных партий, в частности его родной Социал-демократической.

Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По мнению Штайнмайера, входящие в федеральную коалицию рейтинги социал-демократов, Свободных демократов и "Зеленых" стали следствием не только непопулярных решений, но и действиями самого правительства.

"Если доверие к правительству падает, это также связано с тем, что решения не были достаточно прокоммуникированы или приняты или омрачены внутренними спорами, которые выходят наружу. Правительство должно быть заинтересовано это улучшить", – считает президент ФРГ.

Комментируя последние протесты немецких фермеров из-за намерений отменить субсидии для них, Штайнмайер призвал федеральное правительство к немедленным личным переговорам, потому что их отсутствие "наносит вред всем причастным".

В качестве примера он привел свою практику время от времени выезжать в небольшие города и села в Германии, чтобы выслушать их проблемы.

"Иногда помогает просто прийти и сказать, что мы хотим вас услышать", – добавил немецкий президент.

Напомним, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Между тем, новый год начался с небольшого роста рейтинга социал-демократов Шольца.