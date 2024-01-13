Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у суботу, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам у Білому домі перед від'їздом на вихідні до резиденції в Кемп-Девіді, повідомляє Reuters.

"Ми зробили це (повідомлення Ірану) приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", – наголосив американський лідер.

На питання, чи вважає Байден, чия адміністрація виключила бойовиків-хуситів зі списку "іноземних терористичних організацій" Держдепу в 2021 році, що термін "терористичне" зараз описує це угруповання, президент США відповів ствердно.

Хуситське угруповання пригрозило "сильною і ефективною відповіддю" після того, як Штати завдали чергового удару по Ємену в ніч проти 13 січня.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів. У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що перші удари підірвали здатність хуситів зберігати, запускати й керувати ракетами чи дронами, які угруповання використовувало для загрози судноплавству. Він сказав, що Вашингтон не зацікавлений у війні з Єменом.