Байден: США передали Ирану частное сообщение о нападениях хуситов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в субботу, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в Белом доме перед отъездом на выходные в резиденцию в Кэмп-Дэвиде, сообщает Reuters.

"Мы сделали это (сообщение Ирана) частным образом, и мы уверены, что хорошо подготовились", – подчеркнул американский лидер.

На вопрос, считает ли Байден, чья администрация исключила боевиков-хуситов из списка "иностранных террористических организаций" Госдепа в 2021 году, что термин "террористическая" сейчас описывает эту группировку, президент США ответил утвердительно.

Хуситская группировка пригрозила "сильным и эффективным ответом" после того, как Штаты нанесли очередной удар по Йемену в ночь на 13 января.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что первые удары подорвали способность хуситов хранить, запускать и управлять ракетами или дронами, которые группировка использовала для угрозы судоходству. Он сказал, что Вашингтон не заинтересован в войне с Йеменом.