Бойовики-хусити з Ємену запустили крилату ракету по військовому кораблю США, її збили

Вдень у неділю бойовики-хусити, що діють з території Ємену, спробували поцілити у військовий корабель США в Червоному морі, її збили.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, пише "Європейська правда".

Близько 16:45 у неділю за місцевим часом з території, контрольованої хуситами, запустили протикорабельну крилату ракету у напрямку американського міноносця USS Laboon, який перебував на півдні Червоного моря.

"Ракету збив поблизу узбережжя в районі міста Ходейда винищувач США", – повідомили у командуванні, зазначивши, що постраждалих та збитків немає.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.