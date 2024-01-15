Боевики-хуситы из Йемена запустили крылатую ракету по военному кораблю США, ее сбили

Днем в воскресенье боевики-хуситы, действующие с территории Йемена, попытались ракетой попасть в военный корабль США в Красном море, ее сбили.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, пишет "Европейская правда".

Около 16:45 в воскресенье по местному времени с территории, контролируемой хуситами, запустили противокорабельную крылатую ракету в направлении американского миноносца USS Laboon, который находился на юге Красного моря.

"Ракету сбил вблизи побережья в районе города Ходейда истребитель США", – сообщили в командовании, отметив, что пострадавших и убытков нет.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.