Кемерон натякнув, що Британія може знову вдарити по хуситах у Ємені

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон припустив, що Британія може знову завдати удару по об’єктах хуситів у Ємені, якщо угруповання продовжить атакувати кораблі в Червоному морі.

Про це Кемерон написав у своїй статті в The Sunday Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що у Британії не було іншого вибору, окрім як атакувати цілі хуситів у Ємені.

"Наші удари були необхідними, пропорційними і законними. Королівські ВПС особливо дбали про те, щоб уникнути жертв серед цивільного населення", – написав британський міністр.

Кемерон сказав, що Британія передавала хуситам "попередження за попередженням", перш ніж приєднатися до ударів під проводом США на цьому тижні.

Він заявив, що ціни у Великій Британії зростуть, якщо хусити заблокують важливі торговельні шляхи. Тому Лондон бере участь у кампанії проти хуситів, щоб захистити "свободу судноплавства".

"Якщо хусити відмовлять суднам у прохдженні, під загрозою опиняться життєво важливі ланцюги постачання, а ціни зростуть у Британії і в усьому світі", – сказав Кемерон.

Він також допустив, що Британія може знову завдати ударів по цілях хуситів, якщо їхні напади триватимуть.

"Ми надіслали чіткий сигнал: те, що роблять хусити – неправильно, і ми сповнені рішучості покласти цьому край. Ми будемо працювати з союзниками. Ми завжди будемо захищати свободу судноплавства. І, що дуже важливо, ми будемо готові підкріпити слова діями", – написав глава британського МЗС.

Хусити – це політичне і військове угруповання, яке контролює значну частину Ємену, в тому числі столицю. Їх підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю.

Хусити заявляють про свою підтримку ХАМАС і стверджують, що вони націлюються на будь-яке судно, що прямує до Ізраїлю або належить йому.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.