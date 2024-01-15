Міністр оборони Британії відповів, чи будуть нові удари по хуситах

Британія спостерігатиме за ситуацією у Червоному морі, перш ніж ухвалювати рішення про завдання нових військових ударів по пов'язаних з Іраном хуситах в Ємені.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю Sky News, пише "Європейська правда".

Він відповідав на запитання, чи буде Британія завдавати нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

"Давайте почекаємо і подивимося, що станеться. Тому що не те, щоб ми хотіли брати участь у бойових діях в Червоному морі, але, зрештою, свобода судноплавства – це міжнародне право, яке має бути захищене", – сказав Шаппс.

Він наголосив, що Британія тримає ситуацію з хуситами у своєму полі зору.

"Вони повинні знати, що якщо це (атаки хуситів. – Ред.) не припиниться, то, звичайно, ми будемо змушені ухвалити рішення, які необхідно ухвалити", – сказав він.

Минулого тижня Британія взяла участь у повітряних ударах по Ємену під проводом США проти сил хуситів у відповідь на їхні багатомісячні напади на судноплавство в Червоному морі.

Водночас Британія не була задіяна в операції наступного дня, коли американські війська завдали нового удару.

Після цих ударів хусити у неділю випустили протикорабельну крилату ракету в бік американського есмінця в південній частині Червоного моря. Її збив американський винищувач.