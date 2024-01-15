Министр обороны Британии ответил, будут ли новые удары по хуситам 

Великобритания будет наблюдать за ситуацией в Красном море, прежде чем принимать решение о нанесении новых военных ударов по связанным с Ираном хуситам в Йемене.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News, пишет "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, будет ли Великобритания наносить новые удары по объектам хуситов в Йемене.

"Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Потому что не то, чтобы мы хотели участвовать в боевых действиях в Красном море, но, в конце концов, свобода судоходства – это международное право, которое должно быть защищено", – сказал Шаппс.

Он подчеркнул, что Британия держит ситуацию с хуситами в своем поле зрения.

"Они должны знать, что если это (атаки хуситов. – Ред.) не прекратится, то, конечно, мы будем вынуждены принять решения, которые необходимо принять", – сказал он.

На прошлой неделе Великобритания приняла участие в воздушных ударах по Йемену под руководством США против сил хуситов в ответ на их многомесячные нападения на судоходство в Красном море.

В то же время Британия не была задействована в операции на следующий день, когда американские войска нанесли новый удар.

После этих ударов хуситы в воскресенье выпустили противокорабельную крылатую ракету в сторону американского эсминца в южной части Красного моря. Ее сбил американский истребитель.