Gazeta Wyborcza: Дуда хотів підіграти "ПіС", переховуючи в себе ув’язнених екскерівників МВС

Польська Gazeta Wyborcza опублікувала великий матеріал про обставини затримання засуджених екскерівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, з якого випливає, що президент Анджей Дуда свідомо переховував обох у своїй резиденції – причому це могло тривати не одну добу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі свідченнями, які зібрала Gazeta Wyborcza, канцелярія Дуди забрала Камінського та Вонсіка вранці 9 січня – наступного дня після рішення суду про їхнє затримання – на службовому авто. Ті пробули в будівлі, якийсь час розмовляли з президентом, після чого вийшли та зробили заяву про "політичні переслідування".

Співробітники канцелярії Дуди, пише газета, думали, що після виходу до ЗМІ Камінського та Вонсіка затримають, але сталось навпаки.

"Адміністрації було наказано підготувати кімнати для гостей у президентських апартаментах на третьому поверсі. Одночасно їхні валізи з особистими речами доставили до палацу. Камінський і Вонсік піднялися нагору. Серед іншого, їм дали номер телефону працівників кухні, щоб вони могли замовити собі їжу і напої", – йдеться в матеріалі.

На цьому тлі в Президентському палаці "поширилися чутки", що Камінський та Вонсік залишаться там щонайменше до 11 січня, аби потім вийти й узяти участь у марші під проводом "Права і справедливості", пише газета. Імовірно, "ПіС" хотів, аби Камінського та Вонсіка затримали вже на акції протесту.

Також Gazeta Wyborcza довідалась, що Дуда вагався, чи їхати йому на зустріч зі Світланою Тихановською 9 січня, чи ж перенести зустріч до своєї резиденції. Через контакти в поліції він отримав запевнення, що на час його відсутності поліція не буде заходити в приміщення, й поїхав.

У цей час до Президентського палацу прибули двоє заступників командира Служби державної охорони Польщі, одному з яких – Кшиштофу Гебді – в оточенні Дуди довіряли, бо він раніше очолював охорону президента. Той попросив Камінського та Вонсіка спуститися донизу – нібито щоб повідомити щось важливе.

У цей момент до кабінету, куди прийшли політики, зайшли співробітники поліції й надягли на тих наручники. Затримання супроводжувалось метушнею ("одна із секретарок почала голосно плакати") й образами з боку деяких працівників канцелярії Дуди, переповідає Gazeta Wyborcza.

Сам Дуда дізнався про затримання Камінського та Вонсіка майже одразу, але його автомобіль розминувся із поліцейськими на кілька хвилин, йдеться в матеріалі.

Читайте також: Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів