Прокуратура Варшави перевірить затримання екскерівників МВС у Президентському палаці

Варшавська воєводська прокуратура 12 січня розпочала розслідування у зв'язку із затриманням у Президентському палаці засуджених екскерівників МВС Польщі Мацея Вонсіка та Маріуша Камінського.

Про це Варшавська воєводська прокуратура повідомила в коментарі РАР, пише "Європейська правда".

Розслідування прокуратури стосується повідомлень про нібито перевищення повноважень співробітниками поліції і Служби державної охорони Польщі під час затримання Камінського та Вонсіка.

"Тривають процесуальні дії, спрямовані на з'ясування обставин справи", – повідомили у прокуратурі Варшави, не уточнивши подробиць.

Політиків "Права і справедливості" у вівторок, 9 січня, затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

Читайте також: Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів