Поліція затримала засуджених екскерівників МВС Польщі в президентському палаці

Польських депутатів від "Права і справедливості" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, засуджених до ув'язнення за так званою земельною справою, у вівторок затримала поліція в Президентському палаці, де вони перебували.

Цю інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек, повідомляє "Європейська правда".

"Затримані згідно з постановою суду", – написав Мрочек у Twitter (X) без подробиць.

Журналіст телеканалу TVN24 перед цим повідомив, що Вонсіка й Камінського затримали на території Президентського палацу на виконання рішення суду. Сам Дуда в цей час виїхав до палацу Бельведер для зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (СВА), а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

Напередодні, в понеділок, суд відхилив клопотання фігурантів про перегляд справи й схвалив ордер на їхнє переведення до в'язниці.