Gazeta Wyborcza: Дуда хотел подыграть ПиС, пряча у себя заключенных экс-руководителей МВД

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала большой материал об обстоятельствах задержания осужденных экс-руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, из которого следует, что президент Анджей Дуда сознательно прятал обоих в своей резиденции – причем это могло длиться не одни сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно показаниям, которые собрала Gazeta Wyborcza, канцелярия Дуды забрала Каминского и Вонсика утром 9 января – на следующий день после решения суда об их задержании – на служебном авто. Те пробыли в здании, некоторое время разговаривали с президентом, после чего вышли и сделали заявление о "политических преследованиях".

Сотрудники канцелярии Дуды, пишет газета, думали, что после выхода к СМИ Каминского и Вонсика задержат, но произошло наоборот.

"Администрации было приказано подготовить комнаты для гостей в президентских апартаментах на третьем этаже. Одновременно их чемоданы с личными вещами доставили во дворец. Каминский и Вонсик поднялись наверх. Среди прочего, им дали номер телефона работников кухни, чтобы они могли заказать себе еду и напитки", – говорится в материале.

На этом фоне в Президентском дворце "распространились слухи", что Каминский и Вонсик останутся там как минимум до 11 января, чтобы потом выйти и принять участие в марше под руководством "Права и справедливости", пишет газета. Вероятно, "ПиС" хотел, чтобы Каминского и Вонсика задержали уже на акции протеста.

Также Gazeta Wyborcza узнала, что Дуда колебался, ехать ли ему на встречу со Светланой Тихановской 9 января, или же перенести встречу в свою резиденцию. Через контакты в полиции он получил заверения, что на время его отсутствия полиция не будет заходить в помещение, и поехал.

В это время в Президентский дворец прибыли двое заместителей командира Службы государственной охраны Польши, одному из которых – Кшиштофу Гебди – в окружении Дуды доверяли, потому что он ранее возглавлял охрану президента. Тот попросил Каминского и Вонсика спуститься вниз – якобы чтобы сообщить что-то важное.

В этот момент в кабинет, куда пришли политики, зашли сотрудники полиции и надели на них наручники. Задержание сопровождалось суматохой ("одна из секретарш начала громко плакать") и оскорблениями со стороны некоторых работников канцелярии Дуды, рассказывает Gazeta Wyborcza.

Сам Дуда узнал о задержании Каминского и Вонсика почти сразу, но его автомобиль разминулся с полицейскими на несколько минут, говорится в материале.

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