Лукашенко каже, що Білорусь отримала від Росії ЗРК "Іскандер"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ отримав від РФ зенітно-ракетні комплекси "Іскандер".

Як пише "Європейська правда", його слова наводить РИА Новости.

"Ми в росіян, за їхні гроші, – щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як "Іскандер". Особливо небезпечна зброя... Я підписав указ, як застосовувати цю зброю. Її можна застосувати тільки за згодою президента", – заявив Лукашенко.

За його словами, "треба подякувати росіянам", оскільки ті "добряче допомогли минулого року".

"Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Щойно в Білорусі з'явилася ядерна зброя, усі крила опустили. І сусіди, очманілі наші, й інші", – додав диктатор.

"Хоча не дай Бог не тільки мені, а й новому поколінню політиків думати про застосування цієї ядерної зброї. Це страшна зброя", – резюмував Лукашенко.

Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна висуне нову військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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