Столтенберг скептично оцінює загрозу нападу РФ на НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що НАТО не загрожуватиме напад з боку Росії, якщо його члени продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення обороноздатності.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав 23 січня під час підписання угод на закупівлю близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів.

Столтенберг вказав, що члени НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну наростили оборонне виробництво – не лише для подальшої військової допомоги Києву, а й для зміцнення власної обороноздатності.

"У такому разі ми не бачимо прямої чи неминучої загрози проти будь-якого члена НАТО. І тому ми, звісно, уважно стежимо за тим, що робить Росія, ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО", – пояснив він.

Генсек НАТО додав, що іншим завданням Альянсу у нинішній війні є недопущення ескалації "шляхом розгортання більшої кількості бойових підрозділів у східній частині Альянсу, подальшого збільшення наших інвестицій в оборону, а також завдяки більшій кількості навчань".

"Цього тижня в нас розпочнуться великі навчання, які стануть найбільшими навчаннями НАТО за десятиліття, у яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців", – нагадав Столтенберг.

"Ми робимо все це для того, щоб переконатися, що маємо готовність і сили, щоб усунути будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності захищати кожен дюйм території НАТО. І поки ми це робимо, нападу на територію НАТО не буде", – висловив він упевненість.

Раніше цього місяця головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".