НАТО організує навчання за участю 90 тисяч солдатів зі сценарієм нападу РФ

Північноатлантичний альянс у лютому організує масштабні військові маневри задля стримування Росії – найбільші від кінця холодної війни.

Про це дізналась німецька агенція dpa в кулуарах зустрічі вищих військових представників Альянсу в Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Західний оборонний альянс хоче мобілізувати для цього близько 90 тисяч солдатів. Це означає, що маневри стануть найбільшими з часів закінчення холодної війни.

Навчання, які розпочнуться в лютому, матимуть назву "Непохитний захисник" (Steadfast Defender). Зокрема, будуть відпрацьовуватися питання оповіщення і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

При цьому в середині лютого в Брюсселі також відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО.

За інформацією dpa, сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів Альянсу, що призводить до оголошення так званої "справи Альянсу" відповідно до статті 5 Договору про НАТО.

Стаття 5 регулює зобов'язання надавати допомогу в Альянсі і стверджує, що збройний напад на одного або кількох союзників розглядається як напад на всіх.

Останній великий маневр такого роду відбувся в 1988 році.

Найбільші на сьогодні навчання НАТО з часів закінчення холодної війни були організовані у 2018 році з акцентом на Норвегію. У Trident Juncture 2018 було задіяно близько 51 тисячі солдатів.

Останні маневри НАТО, які були масштабнішими за заплановані навчання, відбулися ще до розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Тоді, серед іншого, була серія маневрів "Повернення сил до Німеччини". У 1988 році, наприклад, було задіяно близько 125 тисяч солдатів.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.