Столтенберг скептически оценивает угрозу нападения РФ на НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что НАТО не будет угрожать нападение со стороны России, если его члены продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления обороноспособности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал 23 января при подписании соглашений на закупку около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Столтенберг отметил, что члены НАТО в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину нарастили оборонное производство – не только для дальнейшей военной помощи Киеву, но и для укрепления собственной обороноспособности.

"В таком случае мы не видим прямой или неизбежной угрозы против любого члена НАТО. Поэтому мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия, мы усилили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса, но вся идея этого заключается в том, чтобы предотвратить нападение на члена НАТО", – пояснил он.

Генсек НАТО добавил, что другой задачей Альянса в нынешней войне является недопущение эскалации "путем развертывания большего количества боевых подразделений в восточной части Альянса, дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также благодаря большему количеству учений".

"На этой неделе у нас начнутся обширные учения, которые станут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих", – напомнил Столтенберг.

"Мы делаем все это для того, чтобы убедиться, что есть готовность и силы, чтобы устранить любую возможность для просчетов или недоразумений в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. И пока мы это делаем, нападения на территорию НАТО не будет", – выразил он уверенность.

Ранее в этом месяце главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".