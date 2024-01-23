Посол Британії про безпекову угоду, зброю для Криму та нові дрони ЗСУ

Велика Британія – одна з тих держав, чия підтримка України лишається поза сумнівом.

Британія першою надала Україні танки, першою розпочала постачання далекобійних ракет Storm Shadow. А у січні 2024 року – першою підписала з Україною договір про безпекові гарантії, які ще пів року тому пообіцяли нам держави G7.

Про можливість використання британської зброї по території РФ, безпекову угоду та про плани співпраці з Україною "на 100 років" дивіться в відео розмови редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з послом Британії в України Мартіном Гаррісом. Текстова версія розмови з детальнішими відповідями – у матеріалі "Британська зброя орієнтована на Крим. Але це – ваша стратегія". Інтерв’ю посла Британії. А далі – основні тези посла.

Підписання безпекової угоди – це історичний крок для наших держав. Британія стала першою, хто підписав з Україною угоду такого типу, але будуть ще – з іншими партнерами України.

Лідери усіх парламентських партій привітали і підтримали цю угоду з Україною.

Тож є повний консенсус і у парламенті, і у суспільстві Великої Британії щодо нашої політики підтримки України.

Та я думаю, що ратифікація ще буде. Але – ратифікація вступу до НАТО.

Бо ця угода не є замінником вступу до НАТО. Натомість вона слугує шляхом до Альянсу.

Вона укладена на 10 років або "до вступу до НАТО".

А тепер про те, чому прем’єр Британії Ріші Сунак каже про угоду "на 100 років". Цим він хоче сказати, що Україна буде через 100 років!

Україна була, Україна є і Україна буде.

Ми віримо в майбутнє України.

Україна так важлива Британії через те, що ми – європейці. Британія не в ЄС, але ми в Європі. Це наш спільний регіон, і ми відповідальні за безпеку в ньому.

На жаль, немає сумніву, що загроза безпеці у Європі залишатиметься і після перемоги. І це буде спільною відповідальністю Великої Британії та України – забезпечити мир у Європі.

Британія звичайно готова до того, що її зброя буде складовою поразки Росії.

А після підписання безпекового договору це вже не тільки наша політика, а наш обов'язок – постачати зброю Україні.

Зараз британська зброя більш орієнтована на окуповані території, а не на території самої РФ. Передусім це Крим.

І досягнення Збройних Сил України в Криму 2023 року були дуже важливими і мали геостратегічний ефект. Тож я думаю, що це буде пріоритет також і цього року.

За нашими оцінками, ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. І ви також відігнали російський флот на 300 кілометрів від Севастополя – до Новоросійська. Через це Росія не змогла заблокувати чорноморські порти, і тепер західна частина Чорного моря відкрита для українського експорту.

Те, що сталося у Чорному морі – це справді перемога України.

А ще ми маємо гнучкий підхід у питанні співробітництва з Україною щодо дронів. Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн.

Їх вироблятимуть і в Україні, і у Великій Британії.

Щодо кількості дронів я не можу нічого сказати. Процес тільки починається, і до того ж є різні класи дронів. Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК.

Зараз ми маємо створити з вами альянс у сфері ВПК і стимулювати виробництво зброї як тут, в Україні, так і у державах-партнерах України.

Повне інтерв’ю – у матеріалі "Британська зброя орієнтована на Крим. Але це – ваша стратегія". Інтерв’ю посла Британії.