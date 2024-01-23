Посол Британии о договоре по безопасности, оружии для Крыма и новых дронах ВСУ

Великобритания – одно из тех государств, чья поддержка Украины остается вне сомнения.

Британия первой предоставила Украине танки, первой начала поставки дальнобойных ракет Storm Shadow. А в январе 2024 года – первой подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности, которые еще полгода назад пообещали нам государства G7.

О возможности использования британского оружия по территории РФ, соглашении по безопасности и о планах сотрудничества с Украиной "на 100 лет" смотрите в видео разговора редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Текстовая версия разговора с более подробными ответами – в материале "Британское оружие ориентировано на Крым. Но это – ваша стратегия". Интервью посла Великобритании. А далее – основные тезисы посла.

Подписание соглашения по безопасности – это исторический шаг для наших государств. Великобритания стала первой, кто подписал с Украиной соглашение такого типа, но будут еще – с другими партнерами Украины.

Лидеры всех парламентских партий приветствовали и поддержали это соглашение с Украиной.

Поэтому есть полный консенсус и в парламенте, и в обществе Великобритании относительно нашей политики поддержки Украины.

И я думаю, что ратификация еще будет. Но – ратификация вступления в НАТО.

Потому что это соглашение не является заменителем вступления в НАТО. Зато оно служит путем в Альянс.

Оно заключено на 10 лет или "до вступления в НАТО".

А теперь о том, почему премьер Британии Риши Сунак говорит о соглашении "на 100 лет". Этим он хочет сказать, что Украина будет через 100 лет!

Украина была, Украина есть и Украина будет.

Мы верим в будущее Украины.

Украина так важна Британии из-за того, что мы – европейцы. Британия не в ЕС, но мы в Европе. Это наш общий регион, и мы ответственны за безопасность в нем.

К сожалению, нет сомнения, что угроза безопасности в Европе будет оставаться и после победы. И это будет общей ответственностью Великобритании и Украины – обеспечить мир в Европе.

Великобритания конечно готова к тому, что ее оружие будет составляющей поражения России.

А после подписания договора о безопасности это уже не только наша политика, а наша обязанность – поставлять оружие Украине.

Сейчас британское оружие более ориентировано на оккупированные территории, а не на территории самой РФ. Прежде всего это Крым.

И достижения Вооруженных Сил Украины в Крыму в 2023 году были очень важными и имели геостратегический эффект. Поэтому я думаю, что это будет приоритет также и в этом году.

По нашим оценкам, ВСУ разрушили практически 20% российского флота. И вы также отогнали российский флот на 300 километров от Севастополя – до Новороссийска. Из-за этого Россия не смогла заблокировать черноморские порты, и теперь западная часть Черного моря открыта для украинского экспорта.

То, что произошло в Черном море – это действительно победа Украины.

А еще мы имеем гибкий подход в вопросе сотрудничества с Украиной относительно дронов. Дроны должны изготавливаться в сотрудничестве ВПК наших двух стран.

Их будут производить и в Украине, и в Великобритании.

По количеству дронов я не могу ничего сказать. Процесс только начинается, и к тому же есть разные классы дронов. Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в области ВПК.

Сейчас мы должны создать с вами альянс в сфере ВПК и стимулировать производство оружия как здесь, в Украине, так и в государствах-партнерах Украины.

Полное интервью – в материале "Британское оружие ориентировано на Крым. Но это – ваша стратегия". Интервью посла Великобритании.