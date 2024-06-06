Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що Україна має право завдавати ударів французькою зброєю по території Росії.

Про це він сказав у спільному інтерв'ю телеканалам BFMTV і TF1 ввечері 6 червня, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції заявив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

"Межа встановлюється тим, що роблять росіяни", – наголосив Макрон.

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Він додав, що Париж ніколи не йшов на ескалацію і "це не ми напали на Україну".

"З першого дня росіяни погрожували (нам. – Ред.). Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", – запевнив французький президент, коментуючи погрози Москви.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю, згодом свій дозвіл підтвердили й інші західні держави.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області, але не охоплює далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.