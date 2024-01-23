Каталонські сепаратисти домоглись більших гарантій у суперечливому проєкті закону про амністію

Уряд Іспанії та каталонські партії 23 січня домовились про внесення змін до проєкту закону про амністію сепаратистів, в обмін на який прем'єр-міністр країни Педро Санчес отримав достатньо голосів для підтримки свого кабміну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос на пресконференції оголосив, що уряд погодився на дві технічні поправки з "парламентськими групами, які підтримують ухвалення закону про амністію".

Згідно з домовленостями, сепаратистів зможуть судити за злочин тероризму тільки в тому разі, "якщо він пов'язаний із серйозним порушенням прав людини".

Ці зміни, як очікується, забезпечать додатковий захист сепаратистам, причетним до невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році, зокрема голові сепаратистської партії JxCat Карлесу Пучдемону, який на той час був регіональним лідером Каталонії.

Пучдемону саме загрожує звинувачення в тероризмі через імовірні зв'язки з протестною групою "Демократичне цунамі", яка вела активну діяльність у 2019 році після засудження дев'яти каталонських лідерів до ув'язнення.

Нагадаємо, законопроєкт про амністію, який ще має схвалити парламент Іспанії, передбачає звільнення від відповідальності для більшості каталонських сепаратистів, яким оголосили чи можуть оголосити звинувачення за події, починаючи з 2012 року.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій JxCat та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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