Каталонские сепаратисты добились больших гарантий в противоречивом проекте закона об амнистии

Правительство Испании и каталонские партии 23 января договорились о внесении изменений в проект закона об амнистии сепаратистов, в обмен на который премьер-министр страны Педро Санчес получил достаточно голосов для поддержки своего кабмина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министр юстиции Испании Феликс Боланос на пресс-конференции объявил, что правительство согласилось на две технические поправки с "парламентскими группами, которые поддерживают принятие закона об амнистии".

Согласно договоренностям, сепаратистов смогут судить за преступление терроризма только в том случае, "если оно связано с серьезным нарушением прав человека".

Эти изменения, как ожидается, обеспечат дополнительную защиту сепаратистам, причастным к неудачной попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, в частности главе сепаратистской партии JxCat Карлесу Пучдемону, который в то время был региональным лидером Каталонии.

Пучдемону как раз грозит обвинение в терроризме из-за вероятных связей с протестной группой "Демократическое цунами", которая вела активную деятельность в 2019 году после приговора девяти каталонских лидеров к заключению.

Напомним, законопроект об амнистии, который еще должен одобрить парламент Испании, предусматривает освобождение от ответственности для большинства каталонских сепаратистов, которым объявили или могут объявить обвинения за события, начиная с 2012 года.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий JxCat и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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