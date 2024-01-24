КНДР вперше з вересня запустила в море декілька крилатих ракет

Вранці 24 січня Північна Корея запустила у Жовте море неуточнену кількість крилатих ракет.

Як повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда", про це заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Пуски зафіксували близько 7 години ранку за місцевим часом. Попередньо йдеться про "кілька крилатих ракет", запущених з наземної установки, ймовірно Hwasal-1 або Hwasal-2. Такі ракети потенційно можуть нести ядерну боєголовку.

Це перший пуск Північною Кореєю крилатих ракет з вересня 2023 року, коли запускали дві ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок.

За 10 днів до цього Пхеньян заявив про успішні випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, а минулої п’ятниці – підводного ядерного дрона.

У Білому домі вважають, що характер загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.