Утром 24 января Северная Корея запустила в Желтое море неуточненное количество крылатых ракет.

Как сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Пуски зафиксировали около 7 часов утра по местному времени. Предварительно речь идет о "нескольких крылатых ракетах", запущенных с наземной установки, вероятно Hwasal-1 или Hwasal-2. Такие ракеты потенциально могут нести ядерную боеголовку.

Это первый пуск Северной Кореей крылатых ракет с сентября 2023 года, когда запускали две ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок.

За 10 дней до этого Пхеньян заявил об успешных испытаниях твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, а в прошлую пятницу – подводного ядерного дрона.

В Белом доме считают, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.