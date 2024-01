Стефанішина домовилася у Єврокомісії про деталі початку вступних переговорів України з ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про деталі зустрічі вона розповіла у своєму Twitter (X).

За словами Стефанішиної, на зустрічі з Варгеї йшлося про структуру майбутніх переговорів.

Productive meeting w/@OliverVarhelyi on the structure of 🇪🇺🇺🇦negotiations. Agreed on:

- steps for steadfast 4 recs implementation

- kick-off of the screening to be followed by 🇺🇦Gov team & DG NEAR meetings

- negotiation framework preparation

🇺🇦 has the capacity to advance on all. pic.twitter.com/U0yvprNDJW