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Стефанішина домовилася у Єврокомісії про деталі початку вступних переговорів України з ЄС

Четвер, 25 січня 2024, 13:22

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про деталі зустрічі вона розповіла у своєму Twitter (X).

За словами Стефанішиної, на зустрічі з Варгеї йшлося про структуру майбутніх переговорів. 

"Ми погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії, початок "скринінгу" (дослідження відповідності законодавства України праву ЄС. – Ред.), за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії  з питань переговорів про розширення; підготовку переговорної рамки. Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях", – зазначила віцепрем’єрка. 

Нагадаємо, в середині січня президентка Єврокомісії оголосила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес передвступного скринінгу законодавства та створює переговорну рамку. Згодом у пресслужбі роз’яснили деталі процесу. 

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Вступ до ЄС Стефанішина