Укр Рус Eng

Стефанишина договорилась в Еврокомиссии о деталях начала вступительных переговоров Украины с ЕС

Четверг, 25 января 2024, 13:22

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархеи по запуску переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", о деталях встречи она рассказала в своем Twitter (X).

По словам Стефанишиной, на встрече с Вархеи речь шла о структуре будущих переговоров. 

"Мы согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии; начало "скрининга" (исследование соответствия законодательства Украины праву ЕС. – Ред.), по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по вопросам переговоров о расширении; подготовку переговорной рамки. Украина способна продвигаться во всех этих вопросах", – отметила вице-премьер.

Напомним, в середине января президент Еврокомиссии объявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс предвступительного скрининга законодательства и создает переговорную рамку. Впоследствии в пресс-службе разъяснили детали процесса.

Читайте также: Жизнь после исторического решения ЕС: как должен действовать Киев, чтобы ускорить переговоры о вступлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вступление в ЕС Стефанишина