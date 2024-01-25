Высший суд Франции забраковал треть противоречивого закона о миграции

Конституционный совет Франции, играющий роль высшего суда страны, 25 января объявил вывод о конституционности инициированного закона, предусматривающего существенно более жесткую миграционную политику Парижа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Французский Конституционный совет частично или полностью отклонил 32 из 86 статей иммиграционного закона. Большинство – на основании того, что это были поправки парламентариев, не связанные с правительственным законопроектом, и только три – из-за неконституционности.

Упраздненные положения касаются ограничения на воссоединение семей, доступ к определенным социальным льготам для неграждан ЕС, и автоматическое получение французского гражданства для людей, родившихся и выросших во Франции.

Конституционный совет Франции также отклонил статьи, касающиеся студенческих виз и специальных виз, выданных по состоянию здоровья.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что суд "подтвердил правомочность всего правительственного текста", подчеркнув, что большинство положений было отклонено по процедурным причинам.

В ультраправой и антииммигрантской партии "Национальное объединение" решение суда, напротив, раскритиковали, заявив, что вопрос нужно вынести на референдум.

Во французском правительстве ранее прямо признавали, что некоторые положения закона противоречат Конституции Франции – например миграционные квоты, которые ограничивают количество разрешений на проживание, которые могут выдаваться иностранцам.

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