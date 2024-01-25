У Фінляндії очікують на подальші спроби РФ дестабілізувати кордон

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про необхідність нових правових рішень на рівні Євросоюзу, оскільки Росія цілеспрямовано мобілізує людей з третіх країн і відправляє їх через кордон до Фінляндії та ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю RND.

За її словами, ситуація з безпекою на кордоні все ще залишається серйозною, і лише минулого тижня 15 мігрантів перетнули сухопутний кордон з Фінляндією.

"Це не тільки незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах та глибокому снігу. Ми маємо очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу (на кордоні)", – зазначила глава МЗС.

Міністерка визнала, що чинних законів недостатньо, тому потрібні нові правові рішення на європейському рівні. Вона вказала, що агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами, і тому не надає реальної допомоги в гібридній війні з РФ.

"Frontex повинен мати можливість запобігати нелегальному в'їзду людей. Наша сусідка Норвегія, яка не є членом ЄС, але добре відома своєю повагою до прав людини, може зупиняти нелегальних іммігрантів на кордоні. Ми теж цього хочемо", – наголосила Валтонен.

Глава МЗС розповіла, що серед мігрантів з Росії у Фінляндії є багато людей з кримінальним минулим, і РФ навіть відправляє до країни тих, хто брав участь у військових злочинах.

"Ми не знаємо, які угоди ці люди уклали з російською владою. Але деякі з них розповіли фінським органам у справах біженців, що РФ відправила б їх на війну в Україну, якби вони не перетнули кордон. Отже, якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде", – резюмувала вона.

Валтонен додала, що існує серйозний ризик того, що Москва буде використовувати росіян, які переховуються у Фінляндії, для шпигунства або саботажу.

Раніше повідомляли, що Фінляндія домовилася з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex про продовження кадрової та технічної підтримки в патрулюванні свого кордону з Росією.

Прикордонна служба Європейського Союзу Frontex задіяла своїх працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією після рішення фінської влади тимчасово закрити всі пункти пропуску через налив мігрантів.

Кордон Фінляндії та РФ за рішенням фінського уряду залишається закритим до 11 лютого.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.