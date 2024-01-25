В Финляндии ожидают дальнейших попыток РФ дестабилизировать границу

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости новых правовых решений на уровне Евросоюза, поскольку Россия целенаправленно мобилизует людей из третьих стран и отправляет их через границу в Финляндию и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью RND.

По ее словам, ситуация с безопасностью на границе все еще остается серьезной, и только на прошлой неделе 15 мигрантов пересекли сухопутную границу с Финляндией.

"Это не только незаконно, но и очень опасно при минус 20 градусах и глубоком снегу. Мы должны ожидать, что Россия и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу (на границе)", – отметила глава МИД.

Министр признала, что действующих законов недостаточно, поэтому нужны новые правовые решения на европейском уровне. Она указала, что агентство ЕС по охране границ Frontex не имеет мандата на предотвращение пересечения границы мигрантами, и поэтому не оказывает реальной помощи в гибридной войне с РФ.

"Frontex должен иметь возможность предотвращать нелегальный въезд людей. Наша соседка Норвегия, которая не является членом ЕС, но хорошо известна своим уважением к правам человека, может останавливать нелегальных иммигрантов на границе. Мы тоже этого хотим", – подчеркнула Валтонен.

Глава МИД рассказала, что среди мигрантов из России в Финляндии есть много людей с криминальным прошлым, и РФ даже отправляет в страну тех, кто участвовал в военных преступлениях.

"Мы не знаем, какие соглашения эти люди заключили с российскими властями. Но некоторые из них рассказали финским органам по делам беженцев, что РФ отправила бы их на войну в Украину, если бы они не пересекли границу. Итак, если Россия позволяет этим людям воевать в Украине, то они могут воевать в других местах", – резюмировала она.

Валтонен добавила, что существует серьезный риск того, что Москва будет использовать россиян, которые скрываются в Финляндии, для шпионажа или саботажа.

Ранее сообщалось, что Финляндия договорилась с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex о продолжении кадровой и технической поддержки в патрулировании своей границы с Россией.

Пограничная служба Европейского Союза Frontex задействовала своих сотрудников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за налива мигрантов.

Граница Финляндии и РФ по решению финского правительства остается закрытой до 11 февраля.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.