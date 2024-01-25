WSJ: США таємно попереджали Іран про терористичну загрозу напередодні атаки ІДІЛ

Сполучені Штати таємно попередили Іран про те, що "Ісламська держава" (ІДІЛ) готує теракт, який стався на початку січня під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Конфіденційне попередження надійшло після того, як США отримали розвідувальні дані про те, що філія "Ісламської держави" в Афганістані, "ІДІЛ-Хорасан", відома як "ІДІЛ-К", планує напад на Іран, йдеться в публікації.

Посадовці сказали виданню, що передана Ірану інформація була досить конкретною щодо місця теракту та досить своєчасною, що могло б стати в нагоді Тегерану в його запобіганні або принаймні зменшенні кількості жертв.

"До терористичної атаки ІДІЛ 3 січня 2024 року в місті Керман уряд США направив Ірану приватне попередження про те, що в межах іранських кордонів існує терористична загроза", – заявив неназваний представник влади Сполучених Штатів.

За його словами, уряд США дотримується давньої політики "обов'язку попереджати", що впроваджувалася всіма адміністраціями, щоб застерігати уряди від потенційних смертельних загроз.

"Ми надаємо ці попередження частково тому, що не хочемо бачити, як внаслідок терористичних атак гинуть невинні люди", – сказав анонімний посадовець.

Джерела видання відмовилися повідомити, якими каналами попередження передали Ірану, або розкрити деталі цього попередження. Вони також не сказали, чи вперше Вашингтон зробив таке попередження іранському режиму.

За словами одного з американських посадовців, у владі Ірану не відповіли США на це попередження. За їхніми словами, незрозуміло, чому Тегеран не зміг запобігти або послабити цю атаку.

Раніше повідомляли, що перехоплення повідомлень, зібрані Сполученими Штатами, підтвердили, що за смертоносними вибухами під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані стоїть афганська філія "Ісламської держави".

Теракт в Ірані стався поблизу могили генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, під час церемонії з нагоди річниці його загибелі в результаті спецоперації Сполучених Штатів у 2020 році.

Повідомляли, що два вибухи забрали життя щонайменше 103 людей, ще понад 210 зазнали поранень.

Після цього ЄС висловив солідарність із народом Ірану на тлі смертельного теракту в місті Керман, де два вибухи забрали життя понад сотні людей.

У Держдепі заявляли, що Сполучені Штати та Ізраїль не причетні до вибухів під час процесії біля могили Сулеймані.