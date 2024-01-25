WSJ: США тайно предупреждали Иран о террористической угрозе накануне атаки ИГИЛ

Соединенные Штаты тайно предупредили Иран о том, что "Исламское государство" (ИГИЛ) готовит теракт, который произошел в начале января во время процессии у могилы иранского генерала Касема Сулеймани.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Конфиденциальное предупреждение поступило после того, как США получили разведывательные данные о том, что филиал "Исламского государства" в Афганистане, "ИГИЛ-Хорасан", известная как "ИГИЛ-К", планирует нападение на Иран, говорится в публикации.

Чиновники сказали изданию, что переданная Ирану информация была достаточно конкретной относительно места теракта и достаточно своевременной, что могло бы пригодиться Тегерану в его предотвращении или по крайней мере уменьшении количества жертв.

"До террористической атаки ИГИЛ 3 января 2024 года в городе Керман правительство США направило Ирану частное предупреждение о том, что в пределах иранских границ существует террористическая угроза", – заявил неназванный представитель властей Соединенных Штатов.

По его словам, правительство США придерживается давней политики "обязанности предупреждать", внедрявшейся всеми администрациями, чтобы предостерегать правительства от потенциальных смертельных угроз.

"Мы предоставляем эти предупреждения отчасти потому, что не хотим видеть, как в результате террористических атак гибнут невинные люди", – сказал анонимный чиновник.

Источники издания отказались сообщить, по каким каналам предупреждения передали Ирану, или раскрыть детали этого предупреждения. Они также не сказали, впервые ли Вашингтон сделал такое предупреждение иранскому режиму.

По словам одного из американских чиновников, во власти Ирана не ответили США на это предупреждение. По их словам, непонятно, почему Тегеран не смог предотвратить или ослабить эту атаку.

Ранее сообщалось, что перехваты сообщений, собранные Соединенными Штатами, подтвердили, что за смертоносными взрывами во время процессии у могилы иранского генерала Касема Сулеймани стоит афганский филиал "Исламского государства".

Теракт в Иране произошел вблизи могилы генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, во время церемонии по случаю годовщины его гибели в результате спецоперации Соединенных Штатов в 2020 году.

Сообщалось, что два взрыва унесли жизни по меньшей мере 103 человек, еще более 210 получили ранения.

После этого ЕС выразил солидарность с народом Ирана на фоне смертельного теракта в городе Керман, где два взрыва унесли жизни более сотни человек.

В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты и Израиль не причастны к взрывам во время процессии у могилы Сулеймани.