Немецкая "подруга Путина" на съезде своей партии захотела "переговоров с Россией"

Сопредседатель новообразованной политической силы в Германии "Альянс Сары Вагенкнехт – за ум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт на съезде этого образования 27 января призвала правительство ФРГ вести переговоры с Россией, чтобы остановить войну в Украине.

Ее слова цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления перед 450 членами-основателями своей партии в Берлине, Вагенкнехт призвала Берлин прекратить поставки оружия Киеву.

"Мы поставляем оружие в Украину для победы, в которое, к сожалению, уже не верят даже украинские генералы. Эту войну нужно завершить, и очень быстро путем переговоров", – добавила женщина под аплодисменты присутствующих.

"Альянс Сары Вагенкнехт" уже планирует принять участие в выборах в Европейский парламент в июне и в земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в октябре этого года.

При этом поддержка партии BSW достигла двузначных результатов на востоке Германии, а в некоторых случаях опережает три партии правительственной коалиции Германии.

Ранее Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине. В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.