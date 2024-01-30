Парламент Іспанії провалив голосування за амністію каталонським сепаратистам

Нижня палата іспанського парламенту – Конгрес депутатів – 30 січня не схвалила законопроєкт про амністію сотень учасників руху за відокремлення Каталонії, який ті вимагали в обмін на підтримку уряду меншості прем'єра Педро Санчеса.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів проголосував 171 депутат Конгресу депутатів Іспанії, проти висловились 179.

Вирішальними стали голоси крайньої каталонської партії JxCat, чиї представники не підтримали документ, стверджуючи, що він не задовольняє їхніх вимог. Вони, серед іншого, наполягали на амністії за звинуваченням у тероризмі.

Рішення парламенту означає, що законопроєкт повертається на розгляд профільного комітету. Там він може перебувати щонайменше 15 днів, якщо парламент визначить його як невідкладний, а відтак знову буде винесений на голосування.

Результати голосування стали ударом для іспанського прем'єра Педро Санчеса – лідера Соціалістичної робітничої партії, чий уряд меншості залежить від голосів радикально налаштованих каталонських парламентарів.

Нагадаємо, законопроєкт про амністію передбачає звільнення від відповідальності для більшості каталонських сепаратистів, яким оголосили чи можуть оголосити звинувачення за події, починаючи з 2012 року.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій JxCat та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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