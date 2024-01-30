Парламент Испании провалил голосование за амнистию каталонским сепаратистам

Нижняя палата испанского парламента – Конгресс депутатов – 30 января не одобрила законопроект об амнистии сотен участников движения за отделение Каталонии, который те требовали в обмен на поддержку правительства меньшинства премьера Педро Санчеса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За законопроект об амнистии каталонских сепаратистов проголосовал 171 депутат Конгресса депутатов Испании, против высказались 179.

Решающими стали голоса крайней каталонской партии Junts per Catalunya, чьи представители не поддержали документ, утверждая, что он не удовлетворяет их требований. Они, среди прочего, настаивали на амнистии по обвинению в терроризме.

Решение парламента означает, что законопроект возвращается на рассмотрение профильного комитета. Там он может находиться не менее 15 дней, если парламент определит его как неотложный, а затем снова будет вынесен на голосование.

Результаты голосования стали ударом для испанского премьера Педро Санчеса – лидера Социалистической рабочей партии, чье правительство меньшинства зависит от голосов радикально настроенных каталонских парламентариев.

Напомним, законопроект об амнистии предусматривает освобождение от ответственности для большинства каталонских сепаратистов, которым объявили или могут объявить обвинения за события, начиная с 2012 года.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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