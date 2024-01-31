Байден визначився з відповіддю на атаку по базі США в Йорданії, але не прагне ескалації

Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив рішення про те, як реагувати на атаку підтримуваних Іраном бойовиків по базі в Йорданії, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців та понад 40 отримали поранення.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Білий дім.

У відповідь на питання, чи ухвалив він рішення стосовно реагування США на атаку, Байден відповів ствердно.

Президент США наголосив, що Іран несе відповідальність за надання зброї, яку використали бойовики під час свого нападу, але додав, що не прагне більшої ескалації в регіоні.

"Я не думаю, що нам потрібна більш широка війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну", – зазначив Байден.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам на борту літака Air Force One, який летів з американським президентом до Флориди, що можлива відповідь Сполучених Штатів може включати кілька кроків.

"Цілком можливо, що ви побачите тут багаторівневий підхід, не лише одну акцію, але й, можливо, кілька дій протягом певного періоду", – сказав він.

Напередодні у Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном після того, як троє військових США загинули та понад 40 були поранені внаслідок удару безпілотника по їхній базі в Йорданії.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після інциденту.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.