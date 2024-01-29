Американські ЗМІ: Військові на базі в Йорданії сплутали свій безпілотник із ворожим

Причиною ураження військової бази США в Йорданії безпілотником, який убив трьох американських військовослужбовців і поранив десятки інших на базі в Йорданії, могло стати те, що його сплутали з американським дроном.

Про це повідомили американські медіа AP та The Wall Street Journal, посилаючись на попередній звіт про інцидент, пише "Європейська правда".

Джерела американських ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, сказали, що, за попередніми даними, ворожий безпілотник, який завдав удару по об'єкту США в Йорданії, могли сплутати з американським безпілотником, який перебував у повітрі в той самий час.

Американський дрон, додали джерела, повертався на базу, тому спроб збити об’єкт у повітрі не було.

Напередодні стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.